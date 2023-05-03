У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, у 43% бізнесів мобілізовано критичних фахівців, зокрема інженерів, ІТ-фахівців. Про це свідчать дані опитування 115 топменеджерів компаній — членів Європейської бізнес Асоціації, проведеного з 4 до 26 квітня.
Бізнес в умовах війни: У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Наразі в лавах збройних сил захищають Україну співробітники 83% компаній, серед яких у 51% мобілізовано до 10% від військовозобов'язаних працівників, у 25% - 10−20%, у 5% - 20−40%. При цьому у 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії.
Втрати
Внаслідок бойових дій 38% компаній понесли безпосередні втрати, а 21% мають активи (виробничі потужності, землю, техніку, транспорт, нерухомість, продукцію), що залишились на окупованих територіях. Бізнес продовжує втрачати кошти через війну — станом на зараз 33% повідомляють про втрати до $1 млн, 37% - про втрати в діапазоні $1−10 млн, 10% - про втрати більше ніж $10 млн.
Відновлення діяльності
Попри це все більше компаній відновлюють повноцінну діяльність — наразі таких в Асоціації 68%. У січні у повному обсязі працювали 54%, а у жовтні 2022 року — 44% компаній. З деякими обмеженнями наразі продовжують працювати 31% компаній, а ще 1% - не працює взагалі.
Кількість бізнесів, що виплачують заробітні плати співробітникам у повному обсязі, залишається стабільно високою — наразі це 90% опитаних, до того ж 21% роблять авансові та бонусні виплати. До скорочення заробітних плат вдаються 10%, до звільнень — 2%, в неоплачувану відпустку відправляють співробітників 3% компаній.
Читайте також: Бізнес вперше з жовтня 2021 року позитивно оцінив свої перспективи — опитування
Допомога ЗСУ
«У воєнний час регулярна підтримка збройних сил має неабияке значення і ми раді відзначити, що компанії Асоціації продовжують потужно допомагати армії та населенню», — йдеться в повідомленні.
Так, по 47% підтримують ЗСУ фінансово і підтримують своїх співробітників, що захищають країну, 42% надають свою продукцію, а 24% - послуги на потреби збройних сил та соціальні цілі.
Фінансова «подушка»
Фінансова «подушка» бізнесу є більш-менш стабільною: 25% мають фінансові резерви на пів року, 23% - на рік, а 37% - на рік і більше. Ще 5% має запас фінансової міцності на кілька місяців, а 5% - не має взагалі. Поточна ситуація не надто відрізняється від січня цього року.
Для підтримки свого бізнесу у складний період 7% опитаних бізнесів користувались програмами державної підтримки, зокрема 3% - програмою «Доступні кредити», 3% - компенсацією за працевлаштування ВПО і 1% - іншими програмами.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промо-код на знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1