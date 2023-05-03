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3 травня 2023, 18:01 Читать на русском

Повернення доплат військовим: у Мінфіні розповіли, на скільки потрібно підвищити податки

Повернення виплат військовим у 30 000 грн можливе лише за рахунок збільшення податкового навантаження, зокрема ПДВ на 4% та військового збору втричі. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Forbes Business Breakfast, повідомляє ЕП.

Повернення виплат військовим у 30 000 грн можливе лише за рахунок збільшення податкового навантаження, зокрема ПДВ на 4% та військового збору втричі.
Фото: mil.in.ua

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Міністр заявив, що вважає, що питання повернення виплат 30 тисяч гривень не є підтримкою армії та взагалі не про це. Тому що систему мотивації виплати військовим має визначати військове керівництво.

«Це має визначати Генштаб та Міноборони. І вони визначились, у них є відповідні накази, де чомусь ніхто не каже, що у нас, крім 30 та 100 тисяч, є ще 50 тисяч. І таку виплату отримають досить велика кількість військовослужбовців. У нас є інші системи мотивації, які всередині військового блоку», — додав Марченко.

Він наголосив, що з такою системою в Міністерстві фінансів погоджуються.

«… А коли йде популізм, масштабів, які важко стримати. Ну, я не буду підбирати слова, кажучи, що можливо ми подумаємо і порахуємо. Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати.

Це можливо зробити лише внісши зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково 170 млрд грн, передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4% та військовий збір в 3 рази і це можна профінансувати. Інші варіанти, як це можна профінансувати не існує", — сказав Марченко.

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Він також пояснив, що забирати на ці потреби кошти в інших категорій, наприклад з зарплат держслужбовців неможливо, оскільки «це не перетічні сосуди».

Зарплати держслужбовців фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

«А от армію, я ще раз підкреслю, ми маємо фінансувати за рахунок податків власного бізнесу. Тому збільшуючи видатки на армію треба розуміти наслідки таких кроків. Ніхто про це чомусь не думає, коли голосує. Тому моя реакція була категорична і я її не зміню», — зазначив глава Мінфіну.

Читайте також: Виплати військовим по 30 тисяч: МВФ розкритикував законопроєкт

Нагадаємо

10 квітня Верховна Рада затвердила новий законопроєкт із поправкою, що дає змогу повернути доплату в 30 тисяч гривень українським військовим незалежно від того, чи перебувають вони в тилу.

12 квітня у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 000 грн.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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kievpol
kievpol
3 травня 2023, 18:06
#
Клоуни при владі - горе країні!!! а ніхто не хоче весь апарат перевести на мінімалку, почати з ТЦК, поліції, чиновників, депутатів, ті хто в тилу хай отримують мізер — за те в окоп на заберуть, ну це не точно
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0
Strangers
Strangers
3 травня 2023, 18:11
#
Старый проверенный способ Обвал нац валюты… В последние годы единственный инструмент для латания дыр в бюджете. Или конец конец войне!
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