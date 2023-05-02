У МВС розповіли, коли купівля-продаж авто стане доступна через «Дію»

З червня зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, в серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться в цифровий варіант. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Уже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант — в „Дію“. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Ліквідуємо обов'язкову технічну експертизу — людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі — технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто», — розповів Клименко.

Реєстрація авто автосалонами

Він також повідомив, що реєстрація автомобілів автосалонами буде можлива вже в червні.

«Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт і номерний знак. Тобто, в сервісний центр громадянину не потрібно буде приїжджати», — додав міністр.

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Скасування транзитних номерів

Крім того, за словами Клименка, буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

«У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час», — розповів глава МВС.