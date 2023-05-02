Українці активно купують вживані авто. Де найактивніше реєструють

У квітні українці придбали 93,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 47,2% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року і лише на 2,9% менше, ніж у березні-2023. Тобто, висока активність на ринку вживаних авто після пікового показника у березні (96,3 тис.) зберігається й надалі. Про це йдеться в дослідженні експертів Інституту досліджень авторинку.

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Частка внутрішніх перепродажів залишається стабільно високою: 83,9% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (78,5 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 16,1% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків (15 тис.).

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у квітні 2023 року привезли 15 тис. вживаних авто. Такий показник на 54,4% менший, ніж у квітні-2022, коли діяло так зване «нульове» розмитнення, та на 5,1% менше, ніж у березні-2022.

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Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,9 тис. шт.), в Києві (1,3 тис. шт.) та Вінницькій (1,2 тис. шт.) області.

Також до найактивніших регіонів в березні увійшли Київська (1 тис.) та Рівненська (1 тис.) області. При цьому сумарно Київ разом із Київщиною складають більшість на ринку: 15,7%.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (17 шт.), Донецькій (59 шт.), Луганській (104 шт.), Миколаївській (184 шт.) та Запорізькій (221 шт.) областях.

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