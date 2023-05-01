Соратник Уоррена Баффета попередив про ризики на ринку комерційної нерухомості США

Банки обтяжені поганими кредитами, через що на американському ринку комерційної нерухомості в умовах падіння цін назріває буря. Про це повідомив соратник Уоррена Баффета, віцеголова ради директорів компанії Berkshire Hathaway Чарлі Мангер в інтерв'ю Financial Times.

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Що говорить Чарлі Мангер

«У нас безліч проблемних офісних будівель, безліч проблемних торгових центрів, безліч іншої проблемної нерухомості», — заявив 99-річний інвестор. Він додав, що сфера нерухомості «в агонії». Однак ситуація «далеко не така погана, як 2008 року», вважає інвестор. «Проблеми відбуваються в банківському секторі так само як у будь-якому іншому», — зазначив Мангер.

За його словами, банки вже менш охоче видають позики будівельникам комерційних приміщень.

«Кожен банк у країні став набагато обережнішим із кредитами на нерухомість, ніж ще шість місяців тому», — сказав інвестор, додавши, що з такими позиками «занадто багато проблем».

Berkshire раніше вже допомагала банкам у складні часи. Після краху Lehman Brothers у 2008 році компанія допомогла Goldman Sachs, інвестувавши в акції банку $5 млрд. У 2011 році вливання капіталу на аналогічну суму отримав Bank of America, який зіткнувся з обвалом акцій на тлі збитків через низькоякісні іпотечні кредити. Але цього разу Berkshire утрималася від дій після колапсу Silicon Valley Bank та Signature Bank, зазначила FT.

«Ми частково розчарувалися у банках. Не так просто управляти банком з розумом, чорт забирай, є велика спокуса зробити неправильні речі», — сказав інвестор. Він додав, що Berkshire направила інвестиції у банки, які «відмінно спрацювали».

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Нагадаємо

У березні рухнули відразу три американські банки. Першим закрився Silvergate Bank, один із головних банків для американського крипторинка. Після нього місцева влада закрила Silicon Valley Bank, який спеціалізувався на роботі зі стартапами, потім нью-йоркський Signature Bank.

Reuters і Bloomberg з посиланням на джерела писали, що після краху банків високопосадовці консультувалися з головою Berkshire Hathaway, мільярдером Уорреном Баффетом. Співрозмовники агентства зазначають, що переговори були зосереджені на можливих інвестиціях Баффета в регіональні банки США, проте мільярдер також дав американській владі поради та рекомендації широкого характеру щодо «поточних потрясінь».

З проблемами на тлі краху конкурентів зіткнувся ще один американський банк — First Republic: його акції втратили 97% з початку року. Наприкінці квітня влада США попросила інші банки, у тому числі JPMorgan і PNC, надати фінальні пропозиції щодо купівлі активів First Republic.