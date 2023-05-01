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1 травня 2023, 9:44 Читать на русском

Укрпошта отримала нову платіжну ліцензію від НБУ

Небанківські надавачі фінансових платіжних послуг повинні були до 30 квітня направити в НБУ документи на оформлення чи переоформлення ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Станом на вечір 28 квітня НБУ оформив 10 компаніям відповідну ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

Небанківські надавачі фінансових платіжних послуг повинні були до 30 квітня направити в НБУ документи на оформлення чи переоформлення ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Фото: epravda.com.ua

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Хто отримав ліцензії

ТОВ «Європейська платіжна система» та ТОВ «ФК «Кредитор ХХІ» першими отримали ці ліцензії, а 27−28 квітня їх отримали ТОВ «ФК МБК», ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «ФК «Єдиний простір», ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес», ТОВ «НоваПей», АТ «Укрпошта», ТОВ «Кепітал Бізнес Груп», ТОВ «ФК «Платіжний центр».

Компанії в основному подавали запит на один вид послуг — переказ коштів без відкриття рахунків.

Читайте: NovaPay отримала нову ліцензію НБУ і тепер зможе відкривати рахунки і випускати платіжні картки

З другої половини листопада 2022 року до Національного банку надійшло 128 пакетів документів (звернулися 60 небанківських установ, 49 із них — кілька разів).

З них 10 компаній отримали нову ліцензію, фінансовій компанії «Хантер» відмовили, 31 пакет документів ще перебуває на розгляді НБУ, а 86 пакетів документів залишено без розгляду через некомплектність або невідповідність документів вимогам регулятора.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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