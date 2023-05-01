Укрпошта отримала нову платіжну ліцензію від НБУ

Небанківські надавачі фінансових платіжних послуг повинні були до 30 квітня направити в НБУ документи на оформлення чи переоформлення ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Станом на вечір 28 квітня НБУ оформив 10 компаніям відповідну ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини Хто отримав ліцензії

ТОВ «Європейська платіжна система» та ТОВ «ФК «Кредитор ХХІ» першими отримали ці ліцензії, а 27−28 квітня їх отримали ТОВ «ФК МБК», ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «ФК «Єдиний простір», ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес», ТОВ «НоваПей», АТ «Укрпошта», ТОВ «Кепітал Бізнес Груп», ТОВ «ФК «Платіжний центр». Компанії в основному подавали запит на один вид послуг — переказ коштів без відкриття рахунків. Читайте: NovaPay отримала нову ліцензію НБУ і тепер зможе відкривати рахунки і випускати платіжні картки З другої половини листопада 2022 року до Національного банку надійшло 128 пакетів документів (звернулися 60 небанківських установ, 49 із них — кілька разів). З них 10 компаній отримали нову ліцензію, фінансовій компанії «Хантер» відмовили, 31 пакет документів ще перебуває на розгляді НБУ, а 86 пакетів документів залишено без розгляду через некомплектність або невідповідність документів вимогам регулятора.

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