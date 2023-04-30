Міненерго: Тарифи на електрику доведеться збільшити

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Зростання тарифів

«Будь-які зміни тарифів в піки зростання — це важкі та вимушені рішення. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня», — сказав Сафаров.

Він додав, що міжнародні партнери надають підтримку і сфері відновлення української енергетики. Це і обладнання, і кошти. Так, на цей час Україна вже отримала 150 млн євро від ЄС для фонду підтримки енергетики, 200 млн гранту від Світового банку. Але, за словами Сафарова, цих ресурсів недостатньо.

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Сафаров зазначив, що для вразливих категорій населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію. Джерелами фінансування цієї допомоги можуть бути надходження від експорту електроенергії, фінансова допомога партнерів, про що зараз ведуться перемовини.

Поки кінцевого рішення про те, яким має бути тариф на електроенергію, немає, наголосив Сафаров.

Нагадаємо

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента у квітні обговорювали підвищення тарифу на електроенергію:

для населення з 1,44−1,68 грн/кВт-год до 2,88 грн/кВт-год,

для бізнесу — з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він наголосив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки — це дозволить збалансувати «Енергоатом» та теплову генерацію, які торік мали великі збитки.

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг — 1,68 грн/кВт-год.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня.

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