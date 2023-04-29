Клієнти monobank сьогодні, 29 квітня, зіткнулися з проблемами при оплаті картками в терміналах Приватбанку, при знятті готівки у банкоматах Привату, та при переказі коштів на карту Приватбанку. Про це співзасновник monobank Олег Гороховський заявив в Telegram.
У системі Приватбанку стався збій. Клієнти monobank не можуть зняти готівку та переказати кошти на карту Привату
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«Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть збій у Приватбанку», — написав Гороховський.
Що кажуть в Приватбанку
«Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплені цієї проблемою. Фахівці Приватбанку працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності», — заявили в пресслужбі банку.
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