У системі Приватбанку стався збій. Клієнти monobank не можуть зняти готівку та переказати кошти на карту Привату

Клієнти monobank сьогодні, 29 квітня, зіткнулися з проблемами при оплаті картками в терміналах Приватбанку , при знятті готівки у банкоматах Привату, та при переказі коштів на карту Приватбанку. Про це співзасновник monobank Олег Гороховський заявив в Telegram .

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«Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть збій у Приватбанку», — написав Гороховський.

Що кажуть в Приватбанку

«Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплені цієї проблемою. Фахівці Приватбанку працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності», — заявили в пресслужбі банку.

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