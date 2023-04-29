Кабінет міністрів затвердив річний звіт державного Приватбанку за 2022 рік і доручив спрямувати 24,16 млрд грн прибутку банку на виплату дивідендів до держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Кабмін доручив Приватбанку сплатити у держбюджет дивіденди на 24 мільярди
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Розпорядженням затверджено:
- розподіл чистого прибутку Приватбанку за 2022 рік, що становить 30,2 млрд грн;
- розмір річних дивідендів, що становить 24,16 млрд грн;
- звіт про винагороду членів наглядової ради банку;
- заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради банку.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що наглядова рада Приватбанку обрала своїм головою та незалежним членом наглядової ради Нільса Мелнгайліса.
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Джерело: Мінфін
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