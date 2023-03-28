Наглядова рада Приватбанку обрала нового голову

Наглядова рада Приватбанку обрала своїм головою та незалежним членом наглядової ради Нільса Мелнгайліса. Про це банк повідомив у системі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Згідно із повідомленням, Мелнгайліс обіймав посади голови наглядової ради естонського Luminor, заступника в PQH у Греції, невиконавчого директора Qualco Ltd у Великобританії та невиконавчого директора в Printful Inc., США.

Пресслужба Приватбанку повідомляла, що 22 березня відбулось представлення нового складу наглядової ради управлінській команді банку.

Новий склад наглядової ради Привату

Нільс Мелнґайліс — голова наглядової ради банку Luminor зі штаб-квартирою в Естонії, який працює у країнах Балтії;

Збіґнєв Ягейло, який раніше понад десять років очолював польський PKO Bank;

Володимир Литвин — до лютого 2022 року він працював заступником голови державного «Ощадбанку», зокрема, коли правління банку очолював нинішній голова НБУ Андрій Пишний;

Федеріко Руссо — у 2007−2013 роках він очолював український банк італійської групи UniCredit.

Міхай Іонеску — з 2012 року він працює на посаді директора у Deutsche Bank.

Надір Азіз Шейх, який понад 39 років працював у структурах Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в «Citibank Україна». З 2019 року він вже є незалежним членом наглядової ради «Приватбанку», головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Водночас Кабмін зберіг у наглядовій раді банку представників держави — Сергія Олексієнка, Юлію Мецгер і Артема Шевальова.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 27 грудня 2022 року Кабінет міністрів припинив повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради державного Приватбанку та призначив нових за результатами конкурсу.