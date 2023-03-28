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28 березня 2023, 15:15 Читать на русском

Наглядова рада Приватбанку обрала нового голову

Наглядова рада Приватбанку обрала своїм головою та незалежним членом наглядової ради Нільса Мелнгайліса. Про це банк повідомив у системі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наглядова рада Приватбанку обрала своїм головою та незалежним членом наглядової ради Нільса Мелнгайліса.

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Що відомо

Згідно із повідомленням, Мелнгайліс обіймав посади голови наглядової ради естонського Luminor, заступника в PQH у Греції, невиконавчого директора Qualco Ltd у Великобританії та невиконавчого директора в Printful Inc., США.

Пресслужба Приватбанку повідомляла, що 22 березня відбулось представлення нового складу наглядової ради управлінській команді банку.

Новий склад наглядової ради Привату

  • Нільс Мелнґайліс — голова наглядової ради банку Luminor зі штаб-квартирою в Естонії, який працює у країнах Балтії;
  • Збіґнєв Ягейло, який раніше понад десять років очолював польський PKO Bank;
  • Володимир Литвин — до лютого 2022 року він працював заступником голови державного «Ощадбанку», зокрема, коли правління банку очолював нинішній голова НБУ Андрій Пишний;
  • Федеріко Руссо — у 2007−2013 роках він очолював український банк італійської групи UniCredit.
  • Міхай Іонеску — з 2012 року він працює на посаді директора у Deutsche Bank.
  • Надір Азіз Шейх, який понад 39 років працював у структурах Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в «Citibank Україна». З 2019 року він вже є незалежним членом наглядової ради «Приватбанку», головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Водночас Кабмін зберіг у наглядовій раді банку представників держави — Сергія Олексієнка, Юлію Мецгер і Артема Шевальова.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 27 грудня 2022 року Кабінет міністрів припинив повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради державного Приватбанку та призначив нових за результатами конкурсу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
kingcity
kingcity
28 березня 2023, 16:21
#
Черговий «варяг»…
Найбільшим державним банком країни свора заїзджих «манагерів»-заробітчан керує. Соромно…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2023, 17:37
#
+ 100. Можно добавить, что эта «волшебная девятка» и еще девять членов правления обходятся около 40 млн долларов в год! И это без жилья и транспорта.
У нас же богатая страна!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 16:55
#
Руссо снимает комиксы для детей. У него ещё брат есть.
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