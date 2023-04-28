Збільшення витрат на оборону допомогло підтримати економіку США, яка сповільнилася після війни в Україні

Згідно з даними про валовий внутрішній продукт, опублікованими в четвер, збільшення федеральних витрат на оборону допомогло підтримати економіку США, яка сповільнилася протягом останнього року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

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Збільшення витрат на оборону спричинило приблизно одну п’яту економічного зростання в першому кварталі — 21 базисний пункт із 1,1% річного зростання ВВП, — йдеться у звіті Міністерства торгівлі.

З другого кварталу 2022 року до першого кварталу 2023 року оборона внесла в зростання ВВП у середньому 13 базисних пунктів. Це значне відхилення від попередніх п’яти кварталів, коли скорочення витрат на оборону сповільнювало економіку, із середнім гальмуванням у 23 базисних пункти за цей період.

Збільшення витрат на оборону з початку війни може допомогти пояснити стійкість економіки США перед агресивною політикою ФРС, оскільки центральний банк вжив заходів для зниження інфляції, яка набагато перевищує цільовий показник у 2%. Протягом останніх чотирьох кварталів ВВП збільшувався в середньому на 1,6%.

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$816 млрд, прийнятих для Міністерства оборони в цьому фінансовому році, є одним із найзначніших бюджетів у мирний час, після поправки на інфляцію, і збільшення на $76 млрд порівняно з 2022 фінансовим роком. При цьому військові витрати в бюджеті на 2024 рік будуть ще більшими.

До вторгнення Росії в Україну витрати на оборону США були частково обмежені бюджетом, що призвело до тимчасового фінансування, через що Пентагону було важче укладати нові контракти або нарощувати виробництво зброї.

Війна в Україні зосередила увагу не лише на виробництві зброї для відправлення на поле бою, а й на збільшенні виробництва боєприпасів для США.

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