У США ще один банк опинився під загрозою банкрутства. Акції First Republic впали на 49,4% за день

Акції американського банку First Republic у вівторок впали на майже 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку. Тепер регулятори США намагаються його стабілізувати. Про це повідомляє Financial Times.

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Падіння акцій

Вартість акцій First Republic впала на 49,4% наступного дня після того, як стало відомо, що його клієнти зняли депозити на суму $100 млрд на тлі банкрутства одразу трьох американських банків у березні. Від початку року акції банку впали на понад 93%.

Спершу First Republic заявив, що розглядає «стратегічні варіанти» виходу з цієї ситуації. Водночас за даними джерел Financial Times, банку не вдається знайти робоче рішення, наприклад продаж всього або частини банку.

За словами співрозмовника видання, банк вже декілька тижнів шукає покупців на частину свого бізнесу, але марно — через завеликі ризики.

Зараз банк підтримує зв'язок з урядом США, який перебуває у стані підвищеної готовності після банкрутства Silicon Valley, Signature Bank та Silvergate раніше.

За словами співрозмовників, основними варіантами порятунку банку є допомога деяких великих американських банків, які нещодавно вклали $30 млрд у First Republic, або ж Федеральна корпорація страхування вкладів візьме під свій контроль установу і запропонує державну гарантію на всі депозити, як це було у випадку з Silicon Valley.

Представники Білого дому, Федеральної резервної системи та Мінфіну США нещодавно зв'язалися з First Republic, адже адміністрація Байдена стурбована тим, що у банку закінчується час, щоб заспокоїти вкладників та інвесторів.

Попри різке падіння акцій First Republic, індекс регіональних банків KBW знизився менш ніж на 4%. Тобто інвестори зараз більш спокійні, ніж тоді, коли обвалився Silicon Valley, що спричинило падіння акцій у всьому секторі.