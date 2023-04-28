Центробанки скуповують золото. Попит продовжуватиме зростати

Попит на золото з боку центробанків продовжуватиме зростати. Такий результат дало проведене у лютому-березні традиційне щорічне опитування, у якому взяли участь 83 центральні банки держав світу, які разом контролюють активи на суму $7 трлн. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram .

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Тенденція, закладена у 2022 році, коли обсяг закупленого центробанками золота зріс на 152% і сягнув позначки 1136 тонн, продовжиться.

Більше двох третин респондентів вважають, що нинішні запаси протягом 2023 року будуть збільшуватись.

Головні мотиви

Серед головних мотивів, які спонукатимуть нарощувати обсяги золота у запасах:

інвестиції у золото вбачаються ефективним способом захисту від інфляції (таку думку висловили 70% опитаних);

геополітична невизначеність, насамперед пов’язана з війною Росії проти України, посилюється та немає достатнього розуміння, якими будуть її наслідки для резервних валют (цей аргумент навели більш ніж 40% респондентів — під час торішнього опитування їх було тільки 23%).

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Близько третини опитаних заявили, що центробанки змінили або змінять структуру активів, у тому числі ще й через напруження американсько-китайських та частково європейсько-китайських відносин.

Особливо це стосується центробанків, які зберігають свої резерви не всередині країни, а за кордоном — приміром, в Банку Англії та ФРБ Нью-Йорка.

Частина з центробанків у тих країнах, які мають дружні або близькі відносини з РФ, допомагають обходити санкції чи організовувати «паралельний імпорт», уважно вивчають кейс заморозки на Заході активів ЦБ РФ як потенційний ризик у разі активного запровадження вторинних санкцій.

У цьому сенсі придбане золоте у разі його зберігання усередині країни може бути корисним у разі, якщо з якихось причин буде втрачено доступ до інших резервів, розміщених поза межами країни.

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