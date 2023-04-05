У Японії ціна на золото знову оновила історичний максимум

Ціна на золото в Японії в чергове оновлює історичний максимум на тлі зростання інтересу інвесторів до цього активу. Про це свідчать дані трейдерів та торгів у середу.

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Як змінилися ціни

Компанія Tanaka Kikinzoku, один із найбільших у країні виробників та продавців дорогоцінних металів, в середу встановила роздрібну ціну за 1 грам золота на рівні 9 443 єни ($71,74).

Востаннє історичний максимум оновлювався 31 березня. Тим часом вартість золотих ф'ючерсів на Токійській товарній біржі сьогодні становить близько 8527 єн ($64,78).

Тим часом торги на Токійській фондовій біржі в середу відкрилися зниженням індексів на тлі падіння в Нью-Йорку та побоювань інвесторів щодо скорочення темпів зростання американської економіки.

Індекс Nikkei, що відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, втратив 1,32%, опустившись до позначки 27 912 пунктів.

Курс долара до ієни послабився на 0,79%, вийшовши на позначку 131,54−131,55 ієни за долар.