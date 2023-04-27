Аудитор Ernst & Young розкритикував НБУ через державні облігації

Компанія Ernst & Young, яка провела аудит консолідованої фінансової звітності Національного банку України за 2022 рік, розкритикувала НБУ через те, що влада мала створити резерви для викуплених державних облігацій, щоб запобігти потенційним ризикам для грошової кредитної системи. Про це повідомляє Bloomberg.

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НБУ мав зарезервувати резерви за гривневими державними облігаціями на суму понад $20 млрд, які він накопичив у своєму портфелі минулого року, йдеться в заяві Ernst & Young.

Зазначається, що невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НБУ значно активізував купівлю державного боргу.

Фінансування підігріло напругу між Міністерством фінансів і центральним банком, який закликав уряд залучити більше коштів через міжнародні ринки. Це також викликало критику з боку Міжнародного валютного фонду, який вимагав припинити цю практику до укладення фінансової угоди з Києвом у березні.

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У відповідь НБУ заявив, що борг є низьким ризиком і стабільним завдяки дисципліні уряду в платежах і потужній допомозі, отриманій від союзників.

Регулятор зазначив, що має «вагому підставу» очікувати повернення коштів від своїх державних облігацій вчасно, причому майже $3,9 млрд повинні бути виплачені цього року.

Застереження Ernst & Young не повинно впливати на операції з різними контрагентами, повідомили в банку.