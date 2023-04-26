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26 квітня 2023, 13:05 Читать на русском

У Раді подали законопроєкт про перезавантаження Податкової служби

Народні депутати подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народні депутати подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби.
Фото: tax.gov.ua

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За його словами, умови перезавантаження Податкової служби будуть такі самі, як і щодо Бюро економічної безпеки та митниці:

  • реальний конкурс за участю міжнародних партнерів на посаду очільника ДПС;
  • гарантії незалежності голови ДПС протягом всього періоду роботи;
  • повна переатестація службовців;
  • достойна оплата праці податківців.

«Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року — запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів», — зазначив Гетманцев.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+39
matroskin
matroskin
26 квітня 2023, 13:58
#
Вже маємо потужно рехформовані суди, прокуратуру і т.д. Також потужно працююче НАЗК, яке за декілька років своєї «плідної» праці встановило, що корупції в країні нема і всі чиновники живуть виключно на з/п. Абсолютно незалежный голова Нафтогазу виписав собі премію в 30 млн$, а щойностворений незалежний ОАСК, довелося терміново ліквідувати, поки він не ліквідував українську державність.
Все що змінили ці потужні рехформи-це додаткові щомісячні сотні мільйонів на з/п і ВСЕ.
І знову ми йдемо на ті ж граблі.
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
26 квітня 2023, 14:21
#
Коротко про «залог прозрачности финансовых отношений и честности»: схеми в Автодорі, кримський бізнес і забуті мільйони у Франції

https://24tv.ua/bihusinfo-vipustili-rozsliduvannya-pro-danila-getmantseva-yak_n2296397
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 квітня 2023, 14:44
#
І такі як він тягнуть за собою резидента на дно. І тим не меньше, поки що він непотопляємий.
+
+15
zevs1
zevs1
26 квітня 2023, 15:26
#
Нужна не перезагрузка, а ликвидация.
+
0
matroskin
matroskin
26 квітня 2023, 15:45
#
Нужна реальная уголовная ответственность, всё остальное пустая трата времени и бюджетных миллиардов. Порядок начнется тогда, когда глава налоговой предложит законопроект об ужесточении наказаний для взяточников своего ведомства до 25 лет с конфискацией+сторонняя проверка всех сотрудников на детекторе лжи с последующим увольнением.
А если он просит «незалежності"-то дела не будет точно, незалежни судди тому пример.
Над любым чиновником должен быть максимальный контроль как со стороны других ведомств так и со стороны общественности. Гос.служба это не личный бизнесс, где что хочу то и ворочу, я незалежный.
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