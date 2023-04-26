Народні депутати подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
У Раді подали законопроєкт про перезавантаження Податкової служби
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За його словами, умови перезавантаження Податкової служби будуть такі самі, як і щодо Бюро економічної безпеки та митниці:
- реальний конкурс за участю міжнародних партнерів на посаду очільника ДПС;
- гарантії незалежності голови ДПС протягом всього періоду роботи;
- повна переатестація службовців;
- достойна оплата праці податківців.
«Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року — запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів», — зазначив Гетманцев.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Все що змінили ці потужні рехформи-це додаткові щомісячні сотні мільйонів на з/п і ВСЕ.
І знову ми йдемо на ті ж граблі.
https://24tv.ua/bihusinfo-vipustili-rozsliduvannya-pro-danila-getmantseva-yak_n2296397
А если он просит «незалежності"-то дела не будет точно, незалежни судди тому пример.
Над любым чиновником должен быть максимальный контроль как со стороны других ведомств так и со стороны общественности. Гос.служба это не личный бизнесс, где что хочу то и ворочу, я незалежный.