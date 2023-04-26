У Раді подали законопроєкт про перезавантаження Податкової служби

Народні депутати подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, умови перезавантаження Податкової служби будуть такі самі, як і щодо Бюро економічної безпеки та митниці:

реальний конкурс за участю міжнародних партнерів на посаду очільника ДПС;

гарантії незалежності голови ДПС протягом всього періоду роботи;

повна переатестація службовців;

достойна оплата праці податківців.

«Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року — запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів», — зазначив Гетманцев.