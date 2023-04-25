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25 квітня 2023, 18:36 Читать на русском

Шмигаль назвав шість населених пунктів, де відбуватиметься комплексне відновлення

Під час засідання уряд затвердив постанову, яка визначає шість населених пунктів, де в межах експериментального проекту відновлення проходитиме комплексно й за новими принципами. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Під час засідання уряд затвердив постанову, яка визначає шість населених пунктів, де в межах експериментального проекту відновлення проходитиме комплексно й за новими принципами.
Фото: kmu.gov.ua

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Де відбуватиметься відновлення

Комплексне відновлення відбуватиметься в 5 областях:

  • Київська область — Бородянка і Мощун;
  • Сумська область — Тростянець;
  • Херсонська область — Посад-Покровське;
  • Харківська область — Циркуни;
  • Чернігівська область — Ягідне.

Системний підхід

«Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все — зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів», — підкреслив очільник уряду.

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Водночас Шмигаль наголосив, що реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.

За його словами, план швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів, і водночас це сотні різних проектів, сотні міст та селищ, де воно відбуватиметься одночасно.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
25 квітня 2023, 20:10
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Несколько недель назад в Буче закончили реконструкцию улицы Вокзальная (та самая улица, кадры с разрушениями на которой в марте-апреле прошлого года обошли весь мир). Восстановлено 112 домов, 14 из которых построены с нуля. Основной фронт работ произведен на деньги американского фонда Говарда Баффета. Также выделяли деньги несколько стран Европы и Япония. В тоже время в Ирпене, где за восстановительные работы отвечают, преимущественно госструктуры, только сейчас начали демонтировать разрушенные дома. «За бюджетные средства местная власть Ирпеня устанавливает только пластиковые окна. Но я у себя дома делал все за свой счет. Большинство людей восстанавливают свои дома собственными силами или привлекают благотворительные организации», — рассказывает житель Ирпеня Вячеслав
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