Шмигаль назвав шість населених пунктів, де відбуватиметься комплексне відновлення

Під час засідання уряд затвердив постанову, яка визначає шість населених пунктів, де в межах експериментального проекту відновлення проходитиме комплексно й за новими принципами. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

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Де відбуватиметься відновлення

Комплексне відновлення відбуватиметься в 5 областях:

Київська область — Бородянка і Мощун;

Сумська область — Тростянець;

Херсонська область — Посад-Покровське;

Харківська область — Циркуни;

Чернігівська область — Ягідне.

Системний підхід

«Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все — зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів», — підкреслив очільник уряду.

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Водночас Шмигаль наголосив, що реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.

За його словами, план швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів, і водночас це сотні різних проектів, сотні міст та селищ, де воно відбуватиметься одночасно.