Кабмін розпочинає тестування програми «єВідновлення», за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок. Сервіс працюватиме в «Дії» вже з 10 травня. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 21 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Розпочинається тестування виплат коштів на відновлення житла через «Дію». Коли запрацює сервіс
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Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія. Кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку.
Пріоритет у компенсації
Пріоритет у компенсації матимуть:
- учасники бойових дій,
- сім'ї загиблих військовослужбовців,
- мобілізовані до армії,
- багатодітні родини,
- люди з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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