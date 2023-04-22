Розпочинається тестування виплат коштів на відновлення житла через «Дію». Коли запрацює сервіс

Кабмін розпочинає тестування програми «єВідновлення», за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок. Сервіс працюватиме в «Дії» вже з 10 травня. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 21 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.