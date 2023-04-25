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25 квітня 2023, 15:02 Читать на русском

У березні банки, що ліквідуються, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів понад 1 мільярд

Протягом березня 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 1 081,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом березня 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 1 081,8 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Із зазначеної суми, зокрема, майже 55,0 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, 52,5 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 974,3 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).

За січень-березень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 1 763,5 млн грн, в т. ч. 150 тис. грн — позачергове задоволення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.

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В цілому за весь період станом на 1 квітня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 61 617,2 млн грн, з яких 17 027,0 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15 746,3 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Станом на 1 квітня 2023 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 80 позовних заяв щодо 51 банку. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 938 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 144 949,8 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 435 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
25 квітня 2023, 15:38
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Станом на 1 квітня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,062 трлн грн, що на 6,6 млрд грн перевищує показник станом на 1 березня. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Зазначається, що із загальної суми вкладів фізосіб на початок квітня, вклади в національній валюті становлять 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за березень); вклади в іноземній валюті - 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за березень). Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня склала 3%, а сума їх вкладів склала 117,7 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів). У фонді нагадали, що всі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2023 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 65 банків.
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