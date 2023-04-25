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25 квітня 2023, 13:14 Читать на русском

В «Дії» тепер можна скасувати шеринг авто

В «Дії» тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

В «Дії» тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає.
Фото: slovoidilo.ua

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Як скористатися послугою

Для власників авто:

  • відкрийте «Дію»;
  • виберіть «Послуги — Шеринг авто»;
  • натисніть «Скасувати шеринг».

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Для належних користувачів:

  • відкрийте «Дію»
  • перейдіть до «Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу»
  • виберіть «Відмовитися від користування авто — Почати»
  • необхідно пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Після цього скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.

«Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій», — зазначили в міністерстві.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
25 квітня 2023, 13:43
#
В Україні запропонували скасувати обов’язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів. Якщо рішення буде ухвалено, ввезення в країну вживаного авто з-за кордону може дещо активізуватися, а ціни на такі транспортні засоби — знизитися на 100−200 доларів.
Про відповідну ініціативу дізналися експерти Інституту досліджень авторинку.
Зазначається, що законопроєктом пропонується визнавати сертифікати відповідності, видані в країнах Євросоюзу, зокрема виробниками авто або їх уповноваженими представниками в Україні.
На практиці пропонується сертифікувати лише ті транспортні засоби, на які відсутні документи про реєстрацію. Наприклад, це стосується «списаних» автомобілів із США. Крім того, не визнаватимуться російські та білоруські документи на авто.
Крім того, в силі залишаться екологічні вимоги — не нижче за «Євро-2» для легкових автомобілів і не нижче за «Євро-5» для вантажівок і автобусів. Для вживаного авто таку інформацію пропонують переносити з іноземного свідоцтва про реєстрацію в українське.
Також експерти пропонують запровадити обов’язковий техогляд усіх автомобілів, як у Євросоюзі. На думку фахівців, це допоможе запобігти експлуатації несправних машин у разі часткового скасування сертифікації.
Наразі згідно із законом сертифікації підлягають усі колісні транспортні засоби, які ввезені з-за кордону. Сертифікацію проводять спеціальні випробувальні лабораторії, документ видають 15 організацій на всю Україну. Вартість послуги складає близько 2500 грн для легкового авто.
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0
bonv
bonv
25 квітня 2023, 13:43
#
Автор ініціативи нардеп Мар’ян Заблоцький («Слуга народу») вважає, що скасування сертифікації дозволить українцям заощадити десятки мільйонів доларів, які нині потрапляють не до державного бюджету, а до приватних компаній.
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