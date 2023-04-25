Курс валют на 25 квітня: в обмінниках долар подешевшав на 14 копійок

У вівторок, 25 квітня, курс долара на готівковому ринку знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилось, а у продажу додало 10 копійок.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та 14 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,05, євро — 41,55−41,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,43−40,82 грн/євро.

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