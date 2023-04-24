Укрзалізниця вчергове оновила свій застосунок. Зокрема, тепер там можна одразу оформити зворотний квиток. Про це повідомила пресслужба перевізника.
Укрзалізниця оновила свій застосунок: що змінилося
Також у застосунку можна отримати знижку в 10% на квитки «туди+зворотно» на швидкісні поїзди Інтерсіті+.
Тепер у застосунку можна додатково оформлювати перевізний документ (на багаж або тварин) до вже придбаного квитка. Ця функція доступна тільки в застосунку.
Крім цього, у застосунку оновили схеми вагонів та зробили ще кілька дрібних допрацювань.
Джерело: Мінфін
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