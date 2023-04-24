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24 квітня 2023, 8:57 Читать на русском

Японія направила майже $500 мільйонів у фонд підтримки України

Японія направила $471 мільйон до цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF). Про це пише mind з посиланням на пресслужбу Світового банку.

Японія направила $471 мільйон до цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).
Фото: mil.in.ua

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Що відомо про внесок

Цей внесок є частиною зобов'язань у розмірі $5,5 млрд. Їх Японія взяла на себе в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури України й підтримати український народ.

Зазначається, що з цієї суми $5 мільярдів — це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

Допомога Японії

Міністерство інфраструктури підписало грантову угоду з урядом Японії, за якою Україні буде виділено $400 млн на повоєнне відновлення.

22 березня 2023 року стало відомо, що Японія вирішила виділити $30 млн на постачання нелетального озброєння в Україну і має намір направити ще $470 млн на відновлення української енергетики.

Допомога Японії в галузі відбудови із 24 лютого 2022 року сягнула вже понад $7 млрд.

Джерело: Мінфін
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