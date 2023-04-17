Міністерство інфраструктури підписало грантову угоду з урядом Японії, за якою Україні буде виділено $400 млн на повоєнне відновлення. Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у фейсбуці.
Японія виділить Україні $400 мільйонів на повоєнне відновлення
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Допомога Японії
«Кошти будуть виділені в рамках Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. Угода про виділення гранту від уряду Японії була погоджена ще наприкінці березня 2023 року», — йдеться у повідомленні.
«Це вже друга грантова угода підписана з агентством міжнародного співробітництва JICA. Така підтримка дозволяє нам оперативно та якісно реалізовувати проєкти зі швидкого та гуманітарного відновлення», — зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Джерело: Мінфін
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