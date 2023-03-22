Японія виділить Україні $30 мільйонів на нелетальне озброєння та $470 мільйонів на енергетику

Японія вирішила виділити $30 млн на постачання нелетального озброєння в Україну і має намір направити ще $470 млн на відновлення української енергетики. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда на пресконференції із президентом України в Києві, цитує «Інтерфакс-Україна».

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Допомога Японії

«Японія вирішила виділити $470 млн односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектору енергетики та інших галузей, а також допомогу в $30 млн для постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО», — сказав Кішіда.

Японія, як він зазначив, налаштована підтримувати Україну й надалі.

Також Кішіда наголосив, що з минулого року Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу, зокрема на підтримку енергетичного сектора, сільського господарства та проведення розмінування.

А допомога Японії в галузі відбудови із 24 лютого 2022 року сягнула вже понад $7 млрд.