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24 квітня 2023, 8:33 Читать на русском

У РФ пригрозили вийти з «зернової угоди», якщо G7 заборонить експорт товарів до країни

Росія погрожує вийти з зернового коридору, якщо країни «Великої сімки"(G7) запровадять заборону на більшу частину експорту до країни. Про це написав заступник голови ради безпеки Р Ф Дмитро Медведєв у Telegram.

Росія погрожує вийти з зернового коридору, якщо країни «Великої сімки
Фото: apostrophe.ua

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За його словами, ідея тотальної заборони експорту товарів до РФ є за прекрасною тим, що має на увазі та зустрічне припинення імпорту товарів за найбільш чутливими для G7 категоріями.

«У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують», — написав Медведєв.

Нагадаємо

Країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз хоче заборонити транзит багатьох товарів через РФ, щоб посилити дотримання вже запроваджених санкцій.

Країни «Великої сімки» (G7) обговорюють можливість розширення режиму санкцій проти РФ, включаючи заборону майже всього експорту до Москви.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
24 квітня 2023, 9:50
#
Медведев победил очередную «финляндию» 0.7 в одно рыло — и высказался :)
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