ЄС планує заборонити транзит багатьох товарів через Росію — ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити заборону на транзит багатьох товарів через Росію, оскільки намагається посилити контроль над виконанням існуючих санкцій. Про це пише «Дело» з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо

Зазначається, що заборона на транзит поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів. Однак не всю продукцію заборонять для перевезення через Росію на шляху до третіх країн.

Відповідний крок стане частиною одинадцятого пакету санкцій проти РФ.

Як зазначає Bloomberg, Москва змогла обійти обмеження щодо кількох підсанкційних технологій. РФ отримує передові мікросхеми, виготовлені в ЄС та інших союзних країнах, через треті держави, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

При цьому деякі країни ЄС, які межують з Росією, зокрема Фінляндія та Естонія, спостерігали сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії. Товари часто поставлялися транзитом через Росію й частина з них залишалася в країні-агресорці.

Польща, Естонія та Литва наполягали на тому, щоб ЄС заборонив постачати через РФ товари і технології, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічної промисловістю, а також які могли б сприяти збільшенню промислового потенціалу Москви.