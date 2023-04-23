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23 квітня 2023, 8:20 Читать на русском

Країни G7 закликали продовжити та розширити «зернову угоду»

Країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море. Про це йдеться в комюніке міністрів сільського господарства країн-членів групи, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.
Фото: ukrinform.ua

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Позиція G7

Комюніке країни G7 оприлюднили на тлі новин про те, що зернова угода під загрозою через Росію, яка її саботує.

У комюніке, узгодженому після дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, міністри сільського господарства G7 «визнали важливість» угоди, заявивши: «Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення (Чорноморської зернової ініціативи) BSGI».

Читайте: «Зернова угода» під загрозою зриву: РФ заблокувала інспекції суден в Босфорі

«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської „мілітаризації“ продовольства», — йдеться в комюніке.

У документі також сказано, що члени G7 «готові» підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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