Країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море. Про це йдеться в комюніке міністрів сільського господарства країн-членів групи, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
Країни G7 закликали продовжити та розширити «зернову угоду»
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Позиція G7
Комюніке країни G7 оприлюднили на тлі новин про те, що зернова угода під загрозою через Росію, яка її саботує.
У комюніке, узгодженому після дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, міністри сільського господарства G7 «визнали важливість» угоди, заявивши: «Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення (Чорноморської зернової ініціативи) BSGI».
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«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської „мілітаризації“ продовольства», — йдеться в комюніке.
У документі також сказано, що члени G7 «готові» підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.
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