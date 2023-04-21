Статки Ілона Маска за добу «схудли» на $12,6 мільярда

Остання доба була бурхливою для американського мільярдера Ілона Маска. Проте Tesla розчарувала інвесторів своїми результатами за перший квартал, у результаті чого акції виробника електромобілів у четвер впали на 9,75% до $162,99. Про це повідомляє Bloomberg.

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Коли справа доходить до власного капіталу Маска, падіння ціни акцій Tesla мають дуже швидкі наслідки. Відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg, його статки впали на $12,6 млрд, що стало його найбільшим падінням цього року.

Частка Маска в Tesla, включаючи акції та опціони, становить найбільшу частину його статків у $163,9 млрд.

51-річний Маск є головним виконавчим директором обох компаній, а також, соціальної мережі Twitter, яку він придбав минулого року за $44 млрд. Він залишається другою найбагатшою людиною у світі після французького мільярдера Бернара Арно. Хоча після попереднього падіння, статки Ілона відновилися на $26,8 млрд завдяки 32% приросту Tesla.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 20 квітня, компанія Ілона Маска SpaceX з другої спроби провела запуск найбільших в історії ракети та корабля — Super Heavy та Starship. Запуск виявився лише частково успішним: на відміну від першої спроби ракета з кораблем стартувала з космодрому, але через кілька хвилин вони вибухнули.

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А в Twitter, як і обіцяв Маск кілька тижнів тому, багато користувачів втратили свої застарілі сині галочки через те, що вирішили не платити $8 на місяць за підтверджений акаунт, хоча не обійшлося без винятків. Маск заявив, що особисто оплатить кілька передплат — у тому числі за акаунти, що належать письменнику Стівену Кінгу та актору Вільяму Шетнеру.