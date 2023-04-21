Один із найбільших банків Грузії попередив росіян про закриття рахунків за порушення санкцій

Один із найбільших банків Грузії — TBC Bank — попередив клієнтів, що може закрити їхні рахунки в разі виявлення транзакцій, які порушують санкції проти РФ. При цьому блокування здійснюватиметься без попередження. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«У лютому 2022 року Велика Британія, США та ЄС запровадили різні санкції проти Росії, обмежуючи певні операції та транзакції щодо країни, пов’язаних з нею фізичних та юридичних осіб. Санкції включають, але не обмежуються заморожуванням активів, блокуванням, обмеженням доступу до фінансових ресурсів, прямими та непрямими заборонами на експорт із США, Великобританії та ЄС до Росії та навпаки.

Звертаємо вашу увагу, що якщо банк виявить операцію з порушенням санкцій, він залишає за собою право закрити рахунки клієнта без попереднього повідомлення", — йдеться в повідомленні банку.

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Про отримання відповідного повідомлення, зокрема, написала одна з російських журналісток. Їй прийшло сповіщення, що у разі виявлення транзакції, яка порушує санкції проти РФ, кредитна організація може закрити клієнтський рахунок без попередження.

У грудні 2022 року стало відомо про примусове блокування рахунків росіян та білорусів у грузинському Bank of Georgia. У самій фінустанові зазначили, що блокування торкнулося лише невеликої частини клієнтів банку.