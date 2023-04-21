Канадська провінція дозволила обмінювати українські посвідчення водія без додаткового іспиту

Уряд канадської провінції Альберта дозволив з 18 квітня та впродовж року обмінювати українські посвідчення водія категорії B (BE) на альбертські без здачі додаткового іспиту. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Едмонтоні у Facebook .

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Генконсул Олександр Данилейко взяв участь в урядовому заході з цієї нагоди та подякував уряду Альберти за суттєву підтримку українців в провінції.

Також він обговорив з міністром транспорту Девідом Дрішеном і парламентським секретарем з питань допомоги українцям Джекі Армстронґ-Гоменюк подальшу взаємодію щодо підтримки українців, які прибувають до Альберти.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади продовжило на рік дію дозволу на екстрені поїздки між Канадою та Україною (CUAET).

Це означає, що українці та члени їхніх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безплатно подати документи на отримання візи CUAET.