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21 квітня 2023, 12:31 Читать на русском

Канадська провінція дозволила обмінювати українські посвідчення водія без додаткового іспиту

Уряд канадської провінції Альберта дозволив з 18 квітня та впродовж року обмінювати українські посвідчення водія категорії B (BE) на альбертські без здачі додаткового іспиту. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Едмонтоні у Facebook.

Уряд канадської провінції Альберта дозволив з 18 квітня та впродовж року обмінювати українські посвідчення водія категорії B (BE) на альбертські без здачі додаткового іспиту.
Фото: facebook.com/UkrConsEdmonton

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Генконсул Олександр Данилейко взяв участь в урядовому заході з цієї нагоди та подякував уряду Альберти за суттєву підтримку українців в провінції.

Також він обговорив з міністром транспорту Девідом Дрішеном і парламентським секретарем з питань допомоги українцям Джекі Армстронґ-Гоменюк подальшу взаємодію щодо підтримки українців, які прибувають до Альберти.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади продовжило на рік дію дозволу на екстрені поїздки між Канадою та Україною (CUAET).

Це означає, що українці та члени їхніх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безплатно подати документи на отримання візи CUAET.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
21 квітня 2023, 12:34
#
Респект!
+
0
bonv
bonv
21 квітня 2023, 12:36
#
Для деяких немає нічого більш розкішного, ніж запах новенької машини. Цей аромат — суміш летких парів, вироблених свіжообробленими поверхнями і оббивкою. Однак тривале вдихання цих запахів може згубно позначитися на здоров'ї. Про це свідчать результати нового китайсько-американського дослідження, повідомляє Science Alert.
Вчені виявили, що рівень деяких хімічних речовин, які викликають рак, перевищують безпечні норми в салоні нового автомобіля протягом 12 днів. Йдеться про формальдегід та бензол.
Польовий експеримент показав, що рівні канцерогенів змінювалися всередині закритого автомобіля в залежності від температури.
Дослідження оцінювало вплив водіїв таксі та пасажирів (які зазвичай проводять у машині 11 годин та 1,5 години на день відповідно) летких сполук, які можна вдихати, всмоктувати через шкіру або ковтати.
Позашляховик середнього розміру, що використовувався в експерименті, був обшитий пластиком, штучною шкірою, тканиною та повстю. Ці матеріали відразу після виробництва виділяють в повітря різні леткі органічні сполуки. Цей процес відомий як дегазація.
Дослідники взяли проби повітря з автомобіля і за допомогою газової хроматографії-мас-спектроскопії визначили концентрації 20 хімічних речовин в різні моменти часу. По мірі того, як машина нагрівалася протягом дня, її температура всередині сильно коливалася: від 21 °C до 63 °C.
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0
bonv
bonv
21 квітня 2023, 12:36
#
Концентрація летких хімічних речовин також мала циклічний характер, який визначався температурою поверхні, а не температурою повітря всередині автомобіля.
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