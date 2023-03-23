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23 березня 2023, 12:26 Читать на русском

Канада продовжила на рік програму підтримки біженців з України

Канада продовжила на рік дію програми підтримки українських біженців. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

Канада продовжила на рік дію програми підтримки українських біженців.

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Підтримка Канади

«Оскільки Росія продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну, Канада, як і раніше, підтримуватиме тих, хто був змушений тікати», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підтримка включає допомогу біженцям у пошуку тимчасового притулку в Канаді та надання їм необхідної підтримки.

Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади продовжило на рік дію дозволу на екстрені поїздки між Канадою та Україною (CUAET).

Це означає, що українці та члени їхніх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безплатно подати документи на отримання візи CUAET.

Ті, хто отримав візу CUAET, повинні будуть в'їхати до Канади до 31 березня 2024 року.

Ті, хто має візу CUAET та вже перебувають у Канаді, мають до 31 березня 2024 року безплатно продовжити або змінити свій тимчасовий статус.

Як повідомляється, українські біженці отримають одноразову фінансову допомогу, а також доступ до екстреного житла терміном до 2 тижнів, якщо це необхідно, після прибуття до Канади.

Джерело: Мінфін
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