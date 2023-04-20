Mercedes остаточно продав бізнес в Росії

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz завершив продаж своїх активів у Росії місцевій дилерській групі «Автодом», включаючи підмосковний автозавод (ТОВ «Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус»). Про це повідомляє російський Інтерфакс.

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За даними російського реєстру юридичних осіб, АТ «Автодом» стало власником 100% компанії-власниці заводу та ТОВ «Мерседес-Бенц Капітал Рус» (займалося лізингом, факторингом та страхуванням автомобілів) 18 квітня.

Інформація про придбання дилером контролю над іншими місцевими структурами Mercedes поки не відображена в реєстрі.

Таким чином, дилер закрив угоду, яка була анонсована наприкінці жовтня, коли Mercedes офіційно оголосив про вихід з Росії та намір продати активи «Автодому».

До угоди увійшли частки у двох названих компаніях, а також в АТ «Мерседес-Бенц Рус» (офіційний дистриб'ютор у РФ), ТОВ «Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус» (лізингова «дочка») та ТОВ «Мерседес-Бенц Банк Рус».

Сума угоди

Сума угоди із продажу російських активів Mercedes не розкривалася. Однак «Автодом» повідомляв, що німецький концерн отримав опціон на зворотний викуп часток у переданих юрособах «за справедливу ринкову ціну, яка підлягає визначенню незалежним оцінювачем».

«Автодом» ще має знайти партнера для відновлення роботи заводу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов у вересні заявляв, що йдеться про одного із китайських автовиробників.

Автозавод

Завод Mercedes-Benz в індустріальному парку «Єсипово» у Підмосков'ї будувався протягом двох років і відкрився навесні 2019 року. Його виробничі потужності розраховані на випуск за повним циклом 25−30 тис. автомобілів на рік. Першою моделлю підприємства став седан Е-класу. Планувалося поступово налагоджувати випуск позашляховиків GLE, GLC та GLS.

Російська дилерська група «Автодом» заснована наприкінці 1992 року і має 27 дилерських центрів у Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарі. Компанія спеціалізується на продажі та сервісному обслуговуванні автомобілів класів преміум та люкс, більшість із яких припинили офіційне постачання своїх авто на російський ринок.