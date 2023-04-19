Heineken знайшов покупця на свій бізнес в Росії

Нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у Росії, але угоду ще має затвердити місцева влада. Про це йдеться у пресрелізі до квартальної звітності компанії.

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«Ми продовжуємо працювати над передачею права власності на наш бізнес у Росії, на затвердження до органів влади РФ було подано заявку на схвалення (угоди з продажу бізнесу, — ред.), відповідно до місцевих вимог» — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що як тільки вона отримає схвалення, то оприлюднить додаткові відомості про покупця та угоду.

На початку серпня 2022 року стало відомо, що Heineken планує до кінця року продати російські активи. Наприкінці лютого компанія повідомила, що розраховує закрити угоду з продажу свого російського бізнесу в першій половині 2023 року. Втрати компанії очікуються на рівні близько 300 млн євро.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компаніям, що йдуть з Росії, хочуть обмежити виведення валюти.