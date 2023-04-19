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19 квітня 2023, 13:31 Читать на русском

Credit Suisse звинувачують в обслуговуванні рахунків нацистських чиновників

Комісія бюджетного комітету сенату США під час розслідування виявила, що швейцарський банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки нацистських чиновників, повідомляє РБК-Україна.

Комісія бюджетного комітету сенату США під час розслідування виявила, що швейцарський банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки нацистських чиновників, повідомляє РБК-Україна.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини«Швейцарський банк Credit Suisse, мабуть, вів рахунки, дані про переважну більшість яких раніше не розголошувалися, принаймні 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині, або членами пов'язаних з нацистами угруповань в Аргентині», — йдеться у звіті.
Фото: eurointegration.com.ua

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Швейцарський банк Credit Suisse, мабуть, вів рахунки, дані про переважну більшість яких раніше не розголошувалися, принаймні 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині, або членами пов'язаних з нацистами угруповань в Аргентині», — йдеться у звіті.

За даними сенаторів, 70 рахунків, які могли стосуватися нацистів, що втекли в Аргентину, були відкриті в банку після 1945 року. З них 14 залишалися відкритими після 2000 року, причому деякі — навіть у 2020 році.

При цьому один зі згаданих рахунків належав засудженому під час Нюрнберзького процесу нацистському командиру, інший — також засудженому командиру СС. Раніше Credit Suisse обіцяв провести своє розслідування з цього питання.

Читайте також: Credit Suisse та UBS звинуватили у порушенні санкцій проти Росії

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2023 року швейцарський банк UBS купив Credit Suisse, який було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.

15 березня у Credit Suisse сталося найбільше за історію банку падіння акцій: котирування впали на 30,8%, до 1,55 швейцарського франка, за підсумками торгів падіння склало 24,2%, до 1,7 швейцарського франка. Після цього банк звернувся до SNB з проханням виділити йому кредит у розмірі 50 млрд швейцарських франків ($54 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+15
yarg
yarg
19 квітня 2023, 13:36
#
Хороший намек… Недаром в швейцарии начали закрывать счета россиянам…
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