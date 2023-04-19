Credit Suisse звинувачують в обслуговуванні рахунків нацистських чиновників

Комісія бюджетного комітету сенату США під час розслідування виявила , що швейцарський банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки нацистських чиновників, повідомляє РБК-Україна.

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«Швейцарський банк Credit Suisse, мабуть, вів рахунки, дані про переважну більшість яких раніше не розголошувалися, принаймні 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині, або членами пов'язаних з нацистами угруповань в Аргентині», — йдеться у звіті.

За даними сенаторів, 70 рахунків, які могли стосуватися нацистів, що втекли в Аргентину, були відкриті в банку після 1945 року. З них 14 залишалися відкритими після 2000 року, причому деякі — навіть у 2020 році.

При цьому один зі згаданих рахунків належав засудженому під час Нюрнберзького процесу нацистському командиру, інший — також засудженому командиру СС. Раніше Credit Suisse обіцяв провести своє розслідування з цього питання.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2023 року швейцарський банк UBS купив Credit Suisse, який було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.

15 березня у Credit Suisse сталося найбільше за історію банку падіння акцій: котирування впали на 30,8%, до 1,55 швейцарського франка, за підсумками торгів падіння склало 24,2%, до 1,7 швейцарського франка. Після цього банк звернувся до SNB з проханням виділити йому кредит у розмірі 50 млрд швейцарських франків ($54 млрд).