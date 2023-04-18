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18 квітня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Прогноз курсу валют, зміни в BankID та як інвестувати у 2023 році

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Джерело: Мінфін
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