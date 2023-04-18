Головне за вівторок: Прогноз курсу валют, зміни в BankID та як інвестувати у 2023 році

Тиждень після Великодня на українському валютному ринку мине під знаком декількох завдань, які потрібно буде одночасно виконувати скарбникам банків. Фінансовий експерт Олексій Козирев дав прогноз щодо курсу долара та євро на 18−21 квітня, та розповів, які фактори вплинуть на курс.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 10,9 мільярда

На аукціоні 18 квітня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 10,86 млрд грн, що на 8,49 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 2,37 млрд грн.

Нацбанк впровадив суттєві зміни в системі BankID

Національний банк України впровадив суттєві зміни в системі BankID НБУ — стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи. Тепер банк-ідентифікатор передає установі лише той обсяг персональних даних свого клієнта, що є мінімально необхідним для надання послуги (раніше ідентифікаційні дані користувача передавалися через систему єдиним набором).

Як інвестувати у 2023 році та скільки потрібно активів, щоб диференціювати ризики (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про інвестиції. Як слід інвестувати у 2023? Скільки потрібно активів і як правильно диференціювати ризики.

Укренерго та ENTSO-E збільшили можливості для імпорту електроенергії в Україну

Укренерго та європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше ніж було раніше.