Готівкова валюта припинила дешевшати: що буде далі з курсом долара та євро

Тиждень після Великодня на українському валютному ринку мине під знаком декількох завдань, які потрібно буде одночасно виконувати скарбникам банків.

1. Вже незабаром, із 11 травня, банки будуть змушені знову «затягувати пояси» з вільної гривневої ліквідності через коригування вимог нормативу резервування на коррахунку в Нацбанку. Вони раніше вже на період із 11 квітня до 10 травня в черговий раз отримали такі зміни. І тепер їм знову потрібно буде розбудовувати свою роботу з 11 травня.

На це потрібен час і дуже злагоджена робота всіх підрозділів банку: від аналітиків та казначейства до фронт-офісу, який безпосередньо працює з клієнтами. Особливо з великими компаніями та віп-вкладниками, яких тепер потрібно «вмовити» на переведення максимально можливих обсягів їх залишків на депозити та вклади з терміном понад 3 місяці.

Для розуміння ціни питання: з початку року розрахунковий норматив резервування зріс майже вчетверо — з 69,758 млрд до 276,941 млрд гривень. І Нацбанк продовжує щомісяця посилювати свої вимоги щодо резервування, чим послідовно змушує фінустанови активніше заходити до бенчмарку-ОВДП. А також перегруповувати свої пасиви зі збільшенням обсягів депозитів та вкладів терміном понад 3 місяці.

Основна мета НБУ — за рахунок посилення цього нормативу знизити тиск «гарячих» гривневих ресурсів на валютний ринок, паралельно притиснути інфляційні процеси в країні та стимулювати неемісійний шлях фінансування бюджету за рахунок купівлі банками облігацій Мінфіну.

Поки що НБУ добре дає цьому раду. Банки змушені тримати на коррахунках вже близько 180−200 млрд гривень. При цьому вкладення фінустанов у депсертифікати Нацбанку, через об'єктивні причини та завдяки умовам регулятора щодо їх купівлі, поступово скорочуються:

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Відносно непогано такими своїми діями Нацбанк «допомагає» й Мінфіну України у купівлі облігацій фінустановами:

ОВДП, які перебувають в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

У результаті, особливого тиску на валютний міжбанк зараз не відчувається, оскільки значна частина гривневих ресурсів банків «пов'язана». А брак долара на торгах при валютних резервах, що зросли, на 01.04.2023 в $31,878 млрд (чисті $22,422 млрд) Нацбанк легко перекриває своїми інтервенціями:

Валютні інтервенції НБУ

Динаміка міжнародних резервів

У цій ситуації поки що, у короткостроковій перспективі 1−1,5 місяців, навіть проблеми останнього місяця з нормальною роботою зернового коридору та обмеження реалізації української аграрної продукції частиною європейських країн на валютний ринок сильно не тиснуть.

Але це поки що. Якщо ж ситуація в цьому питанні не покращиться в горизонті 2−3 місяців і більше — це позначиться на поведінці міжбанку. І тоді Нацбанку доведеться активніше витрачати ЗВР на покриття дефіциту пропозиції валюти на торгах.

Поки що особливих проблем на міжбанку немає і скарбники змушені, здебільшого, займатися накопиченням гривневої ліквідності до нової дати посилення нормативу резервування.

2. Другим завданням для скарбників банків цього тижня залишиться мінімізація валютних ризиків і максимальний заробіток на валютних ралі, що тривають, за парою євро/долар напередодні засідання ФРС США щодо відсоткової ставки 3 травня і засідання ЄЦБ щодо того ж питання 4 травня.

На нас чекають нові валютні ралі за парою євро/долар. Та ще й рясно «приправлені» періодичними дебатами американських законодавців про збільшення стелі держборгу США, «страшилками» щодо проблем деяких європейських та американських банків, а також новими прогнозами можливої світової рецесії найближчим часом.

Весь цей мікс новин дуже «тішить» світових та місцевих спекулянтів, які активно заробляють на стрибках пари євро/долар на зовнішніх ринках, і, відповідно, — на стрибках курсу євро в Україні щодо гривні.

Графік пари євро/долар станом на вечір 17 квітня 2023 року

Чим ближче будуть дати засідань Федрезерва та ЄЦБ, тим жорсткішою буде ситуація за парою євро/долар.

За моїм прогнозом, ФРС востаннє підвищить відсоткову ставку ще на 0,25% - до 5,25% річних. А ось ЄЦБ може знову піти «ва-банк» і підвищити ключову ставку на 0,5% — до 4% річних. Таким чином скоротивши розрив між ставками ФРС США та ЄЦБ до 1% річних.

На фоні передвиборчої кампанії у США, що вже фактично активно розгортається, чергового загострення ситуації навколо США-Китай та війни Росії в Україні, — євровалюта і цього тижня буде головним інструментом для спекуляцій на ринку.

Крім цього, саме загальний рівень підвищення як геополітичних і військових, так і економічних ризиків (насамперед, інфляційних та ризику рецесії у США) призвів до чергового стрибка цін на золото останніх тижнів понад психологічний поріг у $2000 за унцію:

У цій ситуації, до кінця цього тижня на українському міжбанку долар залишиться в стабільному коридорі Нацбанку від 36,5686 до 36,9343 гривень, а ось курс євро продовжить лихоманити.

І за моїми прогнозами, пара євро/долар перебуватиме в межах коридору від 1,09 до 1,11 долара за євро, що призведе до коридору за безготівковим євро на нашому міжбанку в межах від 39,85 до 40,99 гривень.

Які ще фактори вплинуть на курс

Із внутрішніх чинників на валютний ринок до кінця цього тижня ще вплине період сплати податків частиною платників податків. Незважаючи на суттєве скорочення економіки України в умовах війни, він все ж таки змушує експортерів швидше продавати свій валютний виторг у такі періоди для розрахунків із державою за податками та зборами.

Окрім цього, 18 квітня відбудеться аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. На ньому чиновники пропонуватимуть гривневі облігації на термін від 329 до 714 днів, у тому числі й бенчмарк-ОВДП на обмежену суму 10 млрд гривень терміном до 2 квітня 2025 року.

Як і раніше, на іноземців на цьому аукціоні розраховувати особливо не варто, але частина банків активно купуватимуть окремі види облігацій та бенчмарк-ОВДП. Тобто Мінфін отримає додаткові кошти до бюджету. І до того ж неемісійним шляхом, що важливо для потенційного курсу гривні у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Щоправда, 19 квітня той же Мінфін повинен буде погасити облігації на суму понад 12,5 млрд гривень, а також ще й 21 числа заплатити відсотки за іншим випуском, що додасть ліквідності на ресурсному міжбанку. Але особливо на валютному ринку це поки що не позначиться, оскільки підвищений норматив резервування нівелює значну частину ефекту від виходу цих коштів у банківську систему.

Прогноз курсу долара та євро на 18−21 квітня

Міжбанк

Завдяки Нацбанку долар перебуватиме у межах стабільного коридору від 36,5686 до 36,9343 гривень, а ось євровалюту продовжить «лихоманити» в межах коридору від 39,85 до 40,99 гривень.

Готівковий ринок

Курсу готівкового долара поки що особливо нічого «не загрожує». І спред за ним у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цими днями перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 40−50 копійок.

А ось спред за євро, з урахуванням підвищених ризиків коливань пари євро/долар на зовнішніх ринках, власники обмінників фінкомпаній та банки встановлять у межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

Практика роботи основної частини обмінних пунктів у форматі «з обігу» триватиме.

💵 Курс готівкового долара у більшості кас банків цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,40 гривень. А в обмінниках фінкомпаній коридор котирувань купівлі та продажу американської валюти перебуватиме у вужчих межах: від 37,30 до 38,10 грн. 💶 Курс готівкового євро. У банках котирування готівкового євро цього тижня при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,20 до 41,90 грн. А в обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,90 до 41,90 грн.