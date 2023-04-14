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14 квітня 2023, 18:06 Читать на русском

Один з найбільших банків ОАЕ почав блокувати інвестиційні рахунки росіян

Один з найбільших банків ОАЕ — Emirates NBD (NBD) — почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать. Про це пише Forbes Russia із посиланням на лист NBD.

Один з найбільших банків ОАЕ — Emirates NBD (NBD) — почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що російські клієнти Emirates NBD почали отримувати листи, у яких банк попереджає: у разі, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії, їхні активи будуть переведені на окремий сегрегований рахунок, на якому будуть встановлені обмеження щодо переказу готівки.

У листі клієнтам банк зазначає, що будь-які купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на сегрегований рахунок. Перевести їх на свій рахунок до ENBD російські клієнти не зможуть.

«Продати папери з рахунку клієнт зможе не за допомогою звичного механізму «поставка проти платежу» (delivery versus payment, DVP), коли рух цінних паперів і грошей між сторонами угоди відбувається одноразово, а за умови «поставка, вільна від платежу» (free-of-payment, FOP).

За такого механізму переказ грошей відбувається тільки після того, як були переведені папери. Сторони, що продають, не дуже люблять механізм FOP, оскільки в цьому разі на них лягають додаткові ризики — завжди є певна ймовірність, що угоду в підсумку не розрахують, скасують тощо, а потім із якоїсь причини папір не повернеться до продавця", — йдеться у матеріалі.

ENBD заявляє у листі, що обмеження введені відповідно до «директиви ЄС». Винятків для росіян, у яких є резидентство в ОАЕ, не передбачено.

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ENBD, як європейські та швейцарські банки, які користуються послугами депозитаріїв Clearstream і Euroclear, зобов'язаний виконати вимогу депозитарію, пояснив виданню банкір, знайомий із ситуацією.

Він зазначає, що співробітники інших банків, з якими він розмовляв, не отримували повідомлень від депозитаріїв і не планують вживати жодних дій щодо російських клієнтів. Однак ризик того, що й інші банки в ОАЕ почнуть обмежувати інвестиційну діяльність росіян, виключати не можна, вважає експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
14 квітня 2023, 18:14
#
Дуже добре.
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