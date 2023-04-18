МВФ заробить на Україні 6.9% річних: скільки насправді отримаємо ми

Фінансові умови в програмі МВФ для України, на думку керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, є неоднозначними. Він розповів , чого не помічає МВФ у відносинах з Україною, та чи підходить чинна програма для відновлення нашої економіки.

Не знаю чому, але умови програми, яку нам пропонує МВФ, дуже неоднозначні у їх фінансовій частині. Самі посудіть: МВФ нічого не зробив, щоб підлаштувати умови своєї програми під потреби України. Просто взяв свою «стандартну» програму EFF — і «впарює» її нам (так, звісно, не забуваємо дякувати МВФ за те, що погодився дати хоч щось під час війни).

А саме:

1. МВФ планує заробити на кредитуванні України за новою програмою 6.9% річних у твердій валюті. Це просто грабіжницькі відсотки. Для прикладу, ЄС за своєю програмою на 18 млрд євро не братиме з нас відсотки аж до кінця 2027 року, а Канада за траншем на 2.4 млрд канадських долярів братиме лише 1.5%. Та і наші банки фінансують Україну під 2.5% в євро та 4.85% в доларі (звісно, на коротші ніж МВФ строки, але все ж). То з якої радості МВФ, який ще й умови там всякі виставляє, фінансує нас під очікувану ставку в 6.9%?

2. Ми почнемо погашати транші за 4.5 роки від їх отримання, і повністю погасимо їх за десять років. Такі умови — значно гірші, ніж нам пропонує ЄС (борг на 35 років, погашення після десяти років). Умови МВФ схожі на те, що нам пропонує Канада, от тільки Канада бере з нас менші відсотки.

3. Щедра програма МВФ передбачає отримання Україною до $15.6 млрд кредитів протягом 48 місяців. За цей самий період МВФ планує отримати від України $12.1 млрд відсотків та повернення раніше виданих кредитів. Тобто, чистими ми отримаємо від МВФ лише $3.5 млрд протягом 48 місяців. Це усього лише 3% від чистого зовнішнього фінансування України за цей період (115 млрд доларів, якщо вірити МВФ).

А всього за період 2023−2027, чистими у нас вийде вельми скромні $0.5 млрд доларів від МВФ. І це ще за умови, що ми виберемо усі $15.6 млрд за всіма 12-ма траншами.

А якщо раптом не все виберемо (а стільки траншів ми ще ніколи не брали), то маємо усі шанси заплатити фонду більше, ніж отримаємо до 2027 року. Звісно, роль МВФ там полягає в іншому, аніж роздача грошей, але це «інше» ще треба пояснити українцям та і самому уряду.

Особливо важко це буде пояснювати починаючи з 2025 року, коли запланована сума виплат на користь МВФ буде меншою, ніж очікувана/обіцяна сума нових кредитів від фонду. Ще до цього, десь у 2024−2025 р.р., почнеться друга стадія програми МВФ, яка передбачатиме серйозні реформи в Україні. От тоді якраз може стати популярним ідея послати МВФ куди подалі, або взагалі відмовитися будь-що платити фонду.

У будь-якому разі, дуже схоже, що нова програма більше розрахована на перший етап (той що з війною і без реформ), а на другому етапі (сподіваюся, перший ми пройдемо) доведеться домовлятися про нову програму.

4. МВФ нібито очолює загальну підтримку для України на $115 млрд протягом 48 місяців, хоча фінансова роль МВФ там не така і велика (усього 3% чистими). Але у ці 115 млрд з легкої руки МВФ включено загадкову статтю «debt relief potential» (потенціал звільнення від боргу) на суму $15.3 млрд. Що це таке — МВФ не дуже пояснює.

Перша думка, що МФВ нам пробачить борги на $15.3 млрд, виглядає сміливо, але не дуже реалістично (бо фонд такого ніколи не робив, та і дивлячись на те, як він склепав цю програму, гнучкості по відношенню до України від нього годі чекати).

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Тож із досвіду 2015 року можна зробити висновок, що МВФ буде активно наполягати, щоб український уряд вимагав від приватних кредиторів України відтермінувати боргів, а також часткове списання приватного боргу (десь 20%). Як згадується в меморандумі, такі переговори мають пройти у першій половині 2024 року.

З такою допомогою від МВФ (за прогнозами фонду), Україна зможе повернутися на зовнішні ринки боргового капіталу лише у 2029 році (хоча усі сплати на користь МВФ мають бути за графіком завжди).

А це означає, що і для приватних позичальників з України буде вкрай важко отримати будь-яке зовнішнє фінансування. Тож незрозуміло, як ми з такою програмою взагалі будемо відновлювати нашу економіку.