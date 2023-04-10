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10 квітня 2023, 9:33 Читать на русском

Захід поки не планує залити Україну грошима після перемоги

«Плану Маршалла для України не існує, поки наша країна може розраховувати тільки на фінансову підтримку відновлення зруйнованої інфраструктури», — такого висновку дійшов керуючий партнер Hugs Fund Ерік Найман, проаналізувавши домовленості з МВФ. Що має зробити Україна, аби отримати значні інвестиції, він розповів на своїй сторінці у Фейсбук.

Незважаючи на оптимістичні заяви українських посадовців, схоже країни заходу не планують створювати програму масштабної відбудови України.

Що чекає на економіку України

Якщо уважно прислухатися до того, що говорить головне джерело грошей для України, то складно помітити багато позитиву. Мова йде про МВФ та його свіжий прогноз щодо зростання економіки України в найближчі 5 років.

Чому МВФ головне? Бо МВФ надає допомогу «престижу», саме співпраця з ним дозволяє всім іншим програмам підтримки нормально функціонувати.

Багато йде розмов про те, які зобов’язання взяла на себе Україна та все інше. Але ми коротко звернемо увагу на одну просту річ — прогноз по зростанню економіки України.

За очікуваннями МВФ, які були узгоджені з Урядом України та з НБУ, «неймовірна відбудова» протягом наступних 5 років дозволить Україні вийти на рівень у 83% від ВВП 2021 р. — не радісні перспективи. При 70% в цьому році.

Якщо поглянути глибше, то основу цього зростання забезпечать споживчі витрати громадян, вони у 2027 р. вийдуть на рівень 93% від 2021 р.

Але ж програми відбудови мають йти через канали урядових витрат або інвестицій. А прогнозується, що урядові витрати за наступні 5 років будуть лише зменшуватися і тягнути ВВП донизу.

Інвестиції трохи підтримають зростання економіки у 2024−2025 рр., але потім уже почнуть сповільнюватися.

Головний висновок з прогнозу

Чи можливе таке зростання ВВП у разі програм на десятки, а то й сотні мільярдів доларів на реконструкцію житла, інфраструктури, відновлення заводів — НІ.

4%-ве зростання ВВП після його провалу на 30% — це ніяке не швидке відновлення. ВВП це ж показник діяльності за рік. І тут варто пам’ятати, що війна знищила не тільки «нормальну діяльність», а й наявний капітал: житло, склади, мости, та навіть сільськогосподарську землю та ліси.

І відновлення цього всього, потребує багато «діяльності». Саме тому повоєнні економіки можуть зростати дуже швидко, адже їм необхідно відновити те, що й так вже було і що вони вміли робити до цього.

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Ніякої зради, й добре що набрав чинності новий меморандум з МВФ, який вимагає від України проведення реформ. Але сподіватися на швидку та масову «відбудову» немає причин. Тобто треба ці причини створити.

Автор:
Найман Ерік
Керуючий партнер Найман Ерік
Hugs Fund
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
10 квітня 2023, 10:25
#
МВФ не може враховувати в прогнозах фінансову допомогу — це не базовий показник макрофіну. Допомога — то змінна, яка може закладатись лише в оптимістичний сценарій. А МВФ таким не оперує. Аналогічно, він не закладає можливість виплати репарацій і багато іншого.
Та це зовсім не означає, що того всього не буде.
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