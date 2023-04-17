Плани бізнесу на 2023 рік: Звільнення працівників та підвищення зарплат

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують на скорочення чисельності працівників. Однак будуть змушені підняти зарплати. Про це йдеться у звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за I квартал 2023 року.
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Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують на зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу: баланс відповідей — «мінус» 16,4% (у IV кварталі 2022 року — «мінус» 20,1%).
Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника дещо нижчими темпами: баланс відповідей — 35,3% порівняно з 39,0 у IV кварталі.
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Джерело: Мінфін
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