Плани бізнесу на 2023 рік: Звільнення працівників та підвищення зарплат

Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують на зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу: баланс відповідей — «мінус» 16,4% (у IV кварталі 2022 року — «мінус» 20,1%).

Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника дещо нижчими темпами: баланс відповідей — 35,3% порівняно з 39,0 у IV кварталі.

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