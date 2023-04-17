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17 квітня 2023, 9:20 Читать на русском

Болгарія також може заборонити імпорт українського зерна

Болгарія також розглядає можливість припинення ввезення української агропродукції. Про це повідомив міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев, передає Radio Bulgaria.

Болгарія також розглядає можливість припинення ввезення української агропродукції.
Фото: slovoidilo.ua

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«Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше, що, коли таке обмеження вже ввели дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей (зерна) у нашій країні, якщо ми не вживатимемо відповідних заходів», — пояснив Гечев.

За його словами, він вже обговорював це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас болгарський міністр наголосив, що його країна звернулася із запитом щодо проблеми у Брюссель ще у вересні минулого року.

Читайте:Польща заборонила ввезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України

Гечев додав, що у вівторок, 18 квітня, мають відбутися «консультації з цього питання із президентом Руменом Радєвим, який безпосередньо долучений до ситуації, що склалася».

Нагадаємо

Міністри сільського господарства України та Польщі Микола Сольський та Роберт Телус 17 квітня, зустрінуться у Варшаві, щоб підписати угоду про транзит українського зерна через Польщу до третіх країн.

16 квітня про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявив також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Він наголосив на необхідності ввести «надзвичайні заходи», інакше угорське сільське господарство зазнає великої шкоди.

Обмеження триватиме до 30 червня 2023 року, що «може бути достатнім часом для вжиття значних та довгострокових заходів ЄС з пошуку рішення».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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