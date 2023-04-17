Військові облігації купують 63%. Інші — не довіряють, або вважають відсоток низьким — опитування

Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів. Про це йдеться в опитуванні AIN.UA .

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В опитуванні взяли участь 113 читачів AIN.UA. Вони відповідали за закриті питання форми, а також поділилися розгорнутою думкою щодо військових облігацій.

37,2% опитаних не купують військові облігації, та не зацікавлені в цьому. З відкритих відповідей респондентів можна зробити висновок, що більшість не вважають це надійним способом зберігання коштів. Інші не довіряють інвестиціям в гривні, або ж розцінюють відсоток виплат по облігаціям низьким.

Найчастіше сума купівлі облігацій серед читачів складає менше ніж 10 000 грн;

більше 10 000 грн вкладають 19,4% респондентів.

більше 100 000 грн — 30,6% опитаних;

більше 50 000 грн — 15,3%.

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В 62,5% випадків респонденти купують військові облігації через monobank. Така можливість у клієнтів банку з‘явилася в квітні 2022 року.

Менше облігації купують через «ПриватБанк» — 11,1%.

9,7% обирають платформу ICU. Фінансова група інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade з застосунком «Дія» в січні 2023 року.

Одночасно, через «Дію» напряму військові облігації купують 8,3% опитаних.