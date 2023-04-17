Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів. Про це йдеться в опитуванні AIN.UA.
Військові облігації купують 63%. Інші — не довіряють, або вважають відсоток низьким — опитування
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
В опитуванні взяли участь 113 читачів AIN.UA. Вони відповідали за закриті питання форми, а також поділилися розгорнутою думкою щодо військових облігацій.
37,2% опитаних не купують військові облігації, та не зацікавлені в цьому. З відкритих відповідей респондентів можна зробити висновок, що більшість не вважають це надійним способом зберігання коштів. Інші не довіряють інвестиціям в гривні, або ж розцінюють відсоток виплат по облігаціям низьким.
- Найчастіше сума купівлі облігацій серед читачів складає менше ніж 10 000 грн;
- більше 10 000 грн вкладають 19,4% респондентів.
- більше 100 000 грн — 30,6% опитаних;
- більше 50 000 грн — 15,3%.
Читайте: Військові валютні ОВДП: де купити та скільки на них можна заробити
В 62,5% випадків респонденти купують військові облігації через monobank. Така можливість у клієнтів банку з‘явилася в квітні 2022 року.
Менше облігації купують через «ПриватБанк» — 11,1%.
9,7% обирають платформу ICU. Фінансова група інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade з застосунком «Дія» в січні 2023 року.
Одночасно, через «Дію» напряму військові облігації купують 8,3% опитаних.
Коментарі - 3
Ходить не обязательно, в моно можно не вставая с дивана.