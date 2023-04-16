З початку великої війни Польща надала Україні допомоги на суму близько 11 млрд євро. Про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні, передає «Укрінформ».
За рік війни Польща надала Україні допомоги на майже 11 мільярдів євро
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«Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих», — заявила Жечковська.
Вона підкреслила, що це значна стаття в польському бюджеті, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу.
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Джерело: Мінфін
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