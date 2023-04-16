За рік війни Польща надала Україні допомоги на майже 11 мільярдів євро

«Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих», — заявила Жечковська.

Вона підкреслила, що це значна стаття в польському бюджеті, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу.

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