З початку повномасштабного вторгнення Чехія витратила близько $1,59 млрд на допомогу українським біженцям. Заява з такими даними з‘явилася у Twitter міністерства фінансів Чехії.
У Чехії підрахували витрати на українських біженців
Найбільші витрати
Найбільше коштів пішло на соціальні виплати, проживання біженців та охорону здоров'я.
«При цьому близько 100 тисяч українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів», — пишуть у міністерстві фінансів Чехії.
Celkové výdaje na 🇺🇦 uprchlickou krizi činily ke konci března 33,5 mld. Kč, z toho ze státního rozpočtu šlo 23,4 mld. Kč. Současně zhruba 100 tisíc Ukrajinců začalo po příchodu pracovat, čímž se značná část prostředků vrací do 🇨🇿 ekonomiky ve formě daní a odvodů ⤵️— Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) April 13, 2023
Нагадаємо
Станом на 1 квітня в Чехії перебувало близько 325 тисяч українських біженців.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1