У Чехії підрахували витрати на українських біженців

З початку повномасштабного вторгнення Чехія витратила близько $1,59 млрд на допомогу українським біженцям. Заява з такими даними з‘явилася у Twitter міністерства фінансів Чехії.

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Найбільші витрати

Найбільше коштів пішло на соціальні виплати, проживання біженців та охорону здоров'я.

«При цьому близько 100 тисяч українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів», — пишуть у міністерстві фінансів Чехії.

Celkové výdaje na 🇺🇦 uprchlickou krizi činily ke konci března 33,5 mld. Kč, z toho ze státního rozpočtu šlo 23,4 mld. Kč. Současně zhruba 100 tisíc Ukrajinců začalo po příchodu pracovat, čímž se značná část prostředků vrací do 🇨🇿 ekonomiky ve formě daní a odvodů ⤵️ — Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) April 13, 2023

Нагадаємо

Станом на 1 квітня в Чехії перебувало близько 325 тисяч українських біженців.