Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 мільярдів євро — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини із міністром економіки Франції Бруно ле Мером. Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро. Про це Шмигаль повідомив в Twitter .

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«Провів розмову із міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми», — написав прем'єр.

За його словами, частина коштів буде спрямована на відновлення України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму $3,5 млрд. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Крім того, Великобританія готова надати Україні додаткові $500 млн кредитних гарантій, довівши загальну суму в цьому році до $1 млрд.