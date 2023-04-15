Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів

Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $7,61 млрд.

Читайте також: У березні НБУ скоротив продаж валюти на 32%

Нагадаємо

Національний банку березні купив на міжбанківському валютному ринку $5,2 млн і продав $1674,1 млн. Негативне сальдо становило $1,669 млрд — мінімальне значення за чотири місяці.