Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень 10−14 квітня збільшився до $242,92 млн, порівняно із $125,3 млн тижнем раніше. Про це йдеться в даних НБУ.
Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Згідно із даними, минулого тижня Нацбанк не купував валюту.
Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $7,61 млрд.
Читайте також: У березні НБУ скоротив продаж валюти на 32%
Нагадаємо
Національний банку березні купив на міжбанківському валютному ринку $5,2 млн і продав $1674,1 млн. Негативне сальдо становило $1,669 млрд — мінімальне значення за чотири місяці.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
https://tsn.ua/groshi/nacbank-skasuye-obmezhennya-na-valyutnomu-rinku-ukrayini-ale-ye-umovi-2308108.html