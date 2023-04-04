Національний банк у березні купив на міжбанківському валютному ринку $5,2 млн і продав $1674,1 млн. Негативне сальдо становило $1,669 млрд — мінімальне значення за чотири місяці. Про це свідчать дані регулятора.
У березні НБУ скоротив продаж валюти на 32%
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Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 32% порівняно з лютим, коли центробанк продав $2,459 млрд.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що населення в березні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 388,0 млн (в еквіваленті) і купило на $1 812,3 млн. Чиста купівля валюти склала $424,3 млн.
Джерело: Мінфін
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