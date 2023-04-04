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4 квітня 2023, 12:54 Читать на русском

У березні НБУ скоротив продаж валюти на 32%

Національний банк у березні купив на міжбанківському валютному ринку $5,2 млн і продав $1674,1 млн. Негативне сальдо становило $1,669 млрд — мінімальне значення за чотири місяці. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк у березні купив на міжбанківському валютному ринку $5,2 млн і продав $1674,1 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 32% порівняно з лютим, коли центробанк продав $2,459 млрд.

Читайте: Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що населення в березні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 388,0 млн (в еквіваленті) і купило на $1 812,3 млн. Чиста купівля валюти склала $424,3 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alex2006
Alex2006
4 квітня 2023, 13:02
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Супер, усе як я прогнозував у жовтні: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195102/
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