ЦБ ОАЕ анулював банківську ліцензію російського МТС-банку через санкції США

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів анулював банківську ліцензію російського МТС-банку, який потрапив під санкції США. Про це повідомляє пресслужба Центробанку ОАЕ.

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«Рішення прийнято після розгляду наявних варіантів щодо нового статусу МТС-банку, а також з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком після надання йому цього статусу», — наголосив регулятор.

Центробанк ОАЕ дав російському банку шість місяців на згортання діяльності його «дочки» у країні.

На цей час філіалу заборонено відкривати нові рахунки та проводити транзакції, крім погашення раніше прийнятих зобов'язань. Тільки для цього йому буде дозволено використати платіжні системи Центробанку ОАЕ.

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Нагадаємо

Російський МТС-банк отримав банківську ліцензію в ОАЕ у 2022 році. Його головний офіс знаходиться в Абу-Дабі. За даними Financial Times, банк став першим за кілька років іноземним банком, який одержав ліцензію в ОАЕ.

У лютому 2023 року США внесли російський МТС-банк до санкційного списку. Обмеження передбачають блокування всіх активів, що перебувають у США, зупинку операцій у доларах, а також ризики запровадження вторинних санкцій щодо компаній-партнерів.

Під такими ж санкціями перебувають інші російські банки, в тому числі Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-Банк та інші фінустанови.