До 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експерт

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій опублікував у Facebook інфографіку з курсовими очікуваннями МВФ, згідно з якою до 2026 року курс долара за базовим сценарієм зросте до 53,5 грн/$.

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Базовий сценарій

Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$:

У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,

У 2024 році — 48,0 грн за долар,

У 2025 році - 51,2 грн за долар,

У 2026 році - 53,5 грн за долар.

Негативний сценарій

За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$:

У 2023 році - 44,4 грн за долар,

У 2024 році - 55,4 грн за долар,

У 2025 році — 62,2 грн за долар,

У 2026 році - 66,5 грн за долар.

Паращій зазначив, що у матеріалах МВФ прямо не пишуть про курс долара, «але інформації дали для розрахунку достатньо».

Нагадаємо

У держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 грн за долар.

«Мінфін» писав, що МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3% після зниження на 30,3% у 2022 році, а інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20% після 26,6% 2022 року.