Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій опублікував у Facebook інфографіку з курсовими очікуваннями МВФ, згідно з якою до 2026 року курс долара за базовим сценарієм зросте до 53,5 грн/$.
До 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експерт
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Базовий сценарій
Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$:
- У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,
- У 2024 році — 48,0 грн за долар,
- У 2025 році - 51,2 грн за долар,
- У 2026 році - 53,5 грн за долар.
Негативний сценарій
За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$:
- У 2023 році - 44,4 грн за долар,
- У 2024 році - 55,4 грн за долар,
- У 2025 році — 62,2 грн за долар,
- У 2026 році - 66,5 грн за долар.
Паращій зазначив, що у матеріалах МВФ прямо не пишуть про курс долара, «але інформації дали для розрахунку достатньо».
Нагадаємо
У держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 грн за долар.
«Мінфін» писав, що МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3% після зниження на 30,3% у 2022 році, а інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20% після 26,6% 2022 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
Якщо ще буде гривня і долар до того часу.
Прогноз:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар
https://www.rbc.ua/ukr/news/mvf-dal-prognoz-kursu-grivni-2019-god-1539092153.html
Результат:
середній курс у 2019 році був 25,8 грн/дол
Середньорічний курс в 2020-му становив 26,96 грн за долар