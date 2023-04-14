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14 квітня 2023, 12:03 Читать на русском

До 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експерт

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій опублікував у Facebook інфографіку з курсовими очікуваннями МВФ, згідно з якою до 2026 року курс долара за базовим сценарієм зросте до 53,5 грн/$.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій опублікував у Facebook інфографіку з курсовими очікуваннями МВФ, згідно з якою до 2026 року курс долара за базовим сценарієм зросте до 53,5 грн/$.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиБазовий сценарійЗгідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$: У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар, У 2024 році — 48,0 грн за долар, У 2025 році - 51,2 грн за долар, У 2026 році - 53,5 грн за долар.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Базовий сценарій

Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$:

  • У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,
  • У 2024 році — 48,0 грн за долар,
  • У 2025 році - 51,2 грн за долар,
  • У 2026 році - 53,5 грн за долар.

Негативний сценарій

За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$:

  • У 2023 році - 44,4 грн за долар,
  • У 2024 році - 55,4 грн за долар,
  • У 2025 році — 62,2 грн за долар,
  • У 2026 році - 66,5 грн за долар.

Паращій зазначив, що у матеріалах МВФ прямо не пишуть про курс долара, «але інформації дали для розрахунку достатньо».

Нагадаємо

У держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 грн за долар.

«Мінфін» писав, що МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3% після зниження на 30,3% у 2022 році, а інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20% після 26,6% 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
14 квітня 2023, 12:06
#
Не дорого.
Якщо ще буде гривня і долар до того часу.
+
+53
Alex2006
Alex2006
14 квітня 2023, 12:28
#
Буде, це вашого рубля не буде
+
0
Alex2006
Alex2006
14 квітня 2023, 12:28
#
Добре, що вони ніколи не були праві у своїх прогнозах, на відміну від мене :)
+
+6
Alex2006
Alex2006
14 квітня 2023, 12:37
#
Чисто з цікавості погуглив прогнози :)

Прогноз:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар
https://www.rbc.ua/ukr/news/mvf-dal-prognoz-kursu-grivni-2019-god-1539092153.html

Результат:
середній курс у 2019 році був 25,8 грн/дол
Середньорічний курс в 2020-му становив 26,96 грн за долар
+
0
Kaleso
Kaleso
14 квітня 2023, 12:40
#
Ой да ті які кричали та буде 27 все гуд
+
0
yarg
yarg
14 квітня 2023, 12:59
#
Коли кричали ? в 2018 ? коли ви кричали що буде 50 ?
+
0
Alik2021
Alik2021
14 квітня 2023, 13:17
#
Вполне оптимистично
+
0
yarg
yarg
14 квітня 2023, 13:26
#
Это не оптимизм и не пессимизм. Это тыкание пальцем в небо.
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